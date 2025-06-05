ولي العهد السعودي يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

موسم الحج 2025، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين إلى مشعر منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

رصد حالات إجهاد حراري بين الحجاج في مشعر عرفات

وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس رصد حالات إجهاد حراري بين الحجاج في مشعر عرفات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البعض لأشعة الشمس المباشرة.

وحثت الوزارة ضيوف الرحمن إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في المخيمات أو تحت الظل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى الساعة الرابعة عصرًا، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لإكمال مناسكهم دون مشكلات صحية.

الصحة السعودية تؤكد أهمية استخدام المظلّات وشرب كميات كافية من المياه

كما شددت وزارة الصحة السعودية على أهمية استخدام المظلّات وشرب كميات كافية من المياه، مع التقيد بالإرشادات الصحية الميدانية، لتفادي الإجهاد أو التعرض لضربات الشمس، خاصة في ذروة الظهيرة.

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