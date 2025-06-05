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خارج الحدود

مستشار خامنئي: إعداد مسودة جديدة للاتفاق النووى مع واشنطن

طهران، فيتو
طهران، فيتو

 قال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، إن طهران تعمل على إعداد مسودة جديدة للاتفاق النووي مع واشنطن واصفًا المقترح الأمريكي الأخير بشأن الاتفاق بأنه "غير مهني".

الاتفاق النووي مع إيران

وأكد شمخاني، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، أن المقترح الذي قدمته أمريكا مؤخرًا بشأن الاتفاق النووي مع إيران "غير مهني وغير تقني" إذ أنه لم يطرح تخفيف العقوبات والتي تعد قضية أساسية بالنسبة لطهران، مشددًا على أن بلاده لن تتنازل عن حقها الطبيعي.

 تفكيك البرنامج النووي الإيراني

وحذر المستشار الإيراني من أن طهران لن تسمح لواشنطن بتحقيق هدفها المتمثل في تفكيك البرنامج النووي الإيراني أو خفض تخصيب اليورانيوم إلى الصفر.

يذكر أن إيران والولايات المتحدة عقدا خمس جولات من المحادثات النووية منذ 12 أبريل الماضي ومن المتوقع أن يجتمع الجانبان مرة أخرى لإجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق جديد.

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