الخميس 05 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

بعد إعلان التوبة، هل يعتزل أحمد سعد الغناء نهائيًا؟

احمد سعد داخل المسجد
احمد سعد داخل المسجد النبوي، فيتو

تصدر المطرب أحمد سعد، خلال الساعات الماضية مؤشر البحث جوجل وموقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع فيديو له وهو يتعلم تجويد القرأن الكريم داخل المسجد النبوي، بالإضافة إلي أنه ظهر في فيديو آخر برفقة شيخ سعودي والذي أعلن بدوره ما وصفه بـ" توبة سعد” بعد قرار إزالته للتاتو والأوشام من جسده. 

توبة أحمد سعد 

أحمد  سعد،أثار جدلا كبيرا بسبب فيديوهاته علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الجمهور عن مصير مشواره الفني بعد إعلان توبته وعن حقيقة نيته اعتزال الغناء، واعتقد البعض أن المطرب بصدد اتخاذ قرار نهائي بالاعتزال!

 المفاجأة هي أن أحمد سعد وقع مؤخرا عقدًا مع شركة روتانا لإنتاج ألبومات غنائية جديدة، فضلا عن أنه يستعد لإحياء حفلات موسم الصيف ويستعد لإحياء حفل غنائي ثالث أيام عيد الأضحي المبارك. 

 

كان المطرب أحمد سعد وثق لجمهوره لحظة تعلمه تجويد القرآن الكريم داخل أروقة المسجد النبوي الشريف، خلال زيارته إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وظهر في مقطع فيديو وهو يتلو آيات من سورة "الغاشية".

وعلَّق سعد على الفيديو قائلًا: “كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده، ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن”.

ونشر الفنان المقطع عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وسط تفاعل واسع من جمهوره الذي أشاد بهذا الجانب الروحاني منه.

 

لقاء مع علماء الدين داخل المسجد النبوي

وكان أحمد سعد وثق لحظات أخرى لرحلته للحج، إذ ظهر في صور نشرها الشيخ أسامة قابيل وهو يجلس وسط عدد من العلماء، من بينهم الدكتور سعد الدين الهلالي، والداعية خالد الجندي، والشيخ قابيل نفسه، داخل رحاب المسجد النبوي.

وعلّق قابيل على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلًا: الفنان والصديق الغالي أحمد سعد قالي يا شيخ أسامة اكتب على الصورة: (تبت إلى الله فجمعني الحب بأهل الحب في رحاب نبي الحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم).

كما شارك سعد جمهوره عبر خاصية "الستوري" على حسابه بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو آخر ظهر فيه وهو يتلو القرآن الكريم بصوته من داخل المسجد النبوي. وأظهر الفيديو حالة من الخشوع والسكينة التي سيطرت على الفنان خلال التلاوة.

 

 

 

 

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