وزارة الصحة تتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك

تتابع وزارة الصحة والسكان تنفيذ خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات الصيفية في المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن الإجراءات المتكاملة التي تتخذها الدولة لضمان سلامة وأمان المواطنين خلال هذه المناسبات الهامة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ في المستشفيات خلال فترة عيد الأضحى وموسم الإجازات الصيفية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير خدمات طبية متميزة وآمنة للمواطنين.

حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الطبية الخاصة

وفي هذا السياق، قام الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، يرافقه فريق إشرافي مركزي، بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة مطروح والساحل الشمالي، وشملت الحملة المرور على 3 مستشفيات و21 منشأة طبية خاصة، تضمنت مراكز وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل، وعيادات خاصة، بهدف التأكد من جاهزية هذه المنشآت وامتثالها للاشتراطات الصحية ومعايير الجودة.

وأوضح الدكتور هشام زكي، أنه تم مراجعة اشتراطات التراخيص، ومعايير مكافحة العدوى، وتراخيص مزاولة المهنة للفرق الطبية، بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية الأقسام الحيوية لاستقبال الحالات الطارئة، كما تم التأكد من الالتزام بالمعايير المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، مع الاستماع إلى آراء المترددين على هذه المنشآت حول جودة الخدمات المقدمة، وذلك لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة.

وأضاف “زكي” أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي ومديري المنشآت الطبية الخاصة، بحضور الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لمناقشة استعدادات وجاهزية هذه المنشآت لموسم الصيف، وخلال الاجتماع تم التأكيد على جاهزية الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة والمساعدة، وتحديث البيانات، وتوفير جداول نوبتجيات دقيقة للأطباء بأقسام الطوارئ، إلى جانب تأمين عدد كافٍ من الأسرّة داخل الأقسام الداخلية المرتبطة بالطوارئ.

تؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها الكامل بتوفير خدمات طبية متميزة وآمنة للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات الصيفية، مع الاستمرار في المتابعة والإشراف لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

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