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رياضة

السجل الذهبي لأبطال كأس مصر قبل نهائي الزمالك وبيراميدز

كأس مصر
كأس مصر

يتصدر النادي الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس مصر برصيد 39 مرة، كان آخرها في النسخة قبل الماضية حينما حصد الكأس على حساب غريمه التقليدي الزمالك وذلك قبل نهائي نسخة 2024-2025 بين الزمالك وبيراميدز.

ويلتقي في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر بستاد القاهرة.

ويأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقبًا، فيما نجح الاتحاد السكندري والترسانة في التتويج بلقب الكأس ست مرات لكل منهما.

وفاز المقاولون العرب باللقب ثلاث مرات، بينما توج كل من الأولمبي، الإسماعيلي، إنبي، وحرس الحدود باللقب مرتين.

كما توجت أندية الترام، القناة، المصري، وبيراميدز باللقب مرة واحدة في تاريخها.

السجل الذهبي لأبطال كأس مصر

- الأهلي  "39" بطولة  منهم مرتين مشاركة مع الزمالك

- الزمالك "28" بطولة  منهم مرتان مشاركة مع الأهلي

- الاتحاد السكندري  "6" بطولات

- الترسانة  "6"    بطولات

- المقاولون العرب "3" بطولات

- الإسماعيلي  "2"  بطولة

- الأوليمبي "2" بطولة  

- إنبي  "2"  بطولة

- حرس الحدود  "2" بطولة

- المصري  "1"  بطولة

- القناة   "1"  بطولة

- الترام  "1" بطولة

- بيراميدز "1" بطولة 

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