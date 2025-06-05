وزير الخارجية يبحث مع نظيره الرواندى مستجدات الأوضاع الإقليمية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع أوليفييه ندوهونجيرهى وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا.

علاقات وثيقة تربط مصر ورواندا

وأكد الوزير عبد العاطى، العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بجمهورية رواندا والاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز مسارات التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة، والتطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

كما أكد وزير الخارجية، الحرص على البناء على ما تحقق من تعاون مثمر في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.

مستجدات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية

وتناول الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والتحديات التى تواجه القارة الافريقية، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية تحقيق التهدئة فى منطقة البحيرات العظمى، بما يسهم فى استعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم، مؤكدا دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار ودفع عجلة التنمية لشعوب المنطقة.

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