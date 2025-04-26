مصر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

رحبت مصر بتوقيع حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا على إعلان مبادئ فى واشنطن في ٢٥ أبريل ٢٠٢٥، حول تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة شرق الكونجو الديمقراطية، وتؤكد مصر أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مشجعًا نحو بناء الثقة بين البلدين وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى وفى القارة الإفريقية.

حل الخلافات عبر الطرق السلمية

وقالت الخارجية المصرية في بيان:"تثمن مصر تعهد الطرفين بالعمل الجاد على حل الخلافات عبر الطرق السلمية، بما يسهم في إنهاء التوترات ويفتح آفاقًا للتعاون والتنمية المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة. وتؤكد مصر على دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية في القارة الافريقية، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

اتفاق سلام دائم وشامل

وأضافت:"حرصت مصر على بذل كافة الجهود الحثيثة لدعم التهدئة والدفع بمسار التسوية عبر الطرق السلمية بين البلدين من خلال العمل على تقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى الاتصالين مع بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا في ١٧ أبريل، وفيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية في ١٩ أبريل.

وستستمر مصر فى جهودها لدعم مسار التسوية والتنسيق مع الأطراف الإقليمية للتوصل الى اتفاق سلام دائم وشامل بين البلدين، تأكيدًا على حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

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