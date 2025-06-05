الخميس 05 يونيو 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة اليابان وأستراليا في تصفيات كأس العالم

اليابان
اليابان

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب اليابان ضيفًا ثقيلًا اليوم الخميس أمام أستراليا في ملعب بيرث، في الجولة التاسعة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا.

 

تشكيل اليابان واستراليا 

وضمن منتخب الساموراي الأزرق التأهل المباشر لمونديال الولايات المتحدة 2026، واستطاع منتخب اليابان جمع 20 نقطة دون تلقي أي هزيمة، وبفارق كبير عن أستراليا الوصيف بـ13 نقطة قبل الجولة التاسعة من التصفيات.

 

موعد مباراة أستراليا واليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم


وتنطلق صافرة مباراة أستراليا ضد اليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، اليوم الخميس 5 يونيو 2025 في تمام الثانية وعشر دقائق ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة أستراليا أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2026


وتمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق النقل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، وذلك في الوطن العربي من المحيط للخيلج.

ويمكن مشاهدة مباراة أستراليا واليابان في افتتاحية الجولة التاسعة على قناة "beIN SPORTS HD 1".

وتعد نتيجة مباراة اليوم هامة للمنتخب السعودي، فالأخضر في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، أي أن الفارق بينه وبين المنتخب الأسترالي 3 نقاط فقط، وسيتساوى معه في الرصيد حال الفوز على البحرين شريطة انتصار المنتخب الياباني أمام نظيره الأسترالي.

 

 

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