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رياضة

بـ 10 أضعاف، منتخب اليابان يتفوق على نظيره السعودي في القيمة السوقية

منتخب اليابان، فيتو
منتخب اليابان، فيتو

بدأ العد التنازلي لمواجهة منتخبي اليابان والسعودية، المقرر إقامتها ظهر غد الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب اليابان ضمن الصعود إلى كأس العالم 

ويدخل المنتخب الياباني صاحب الأرض والجمهور، المباراة كتحصيل حاصل، بعدما ضمن التأهل للمونديال بالوصول إلى 19 نقطة، فيما يأتي "الأخضر" بالمركز الثالث ب9 نقاط.

وبالنظر للفروقات الفردية بين اللاعبين، نجد أن المنتخب الياباني يتفوق بشكل واضح، بسبب امتلاكه العديد من النجوم الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية.

منتخب اليابان يتفوق على السعودية تسويقيا بفارق كبير 

ولا يختلف الوضع فيما يتعلق بالقيمة التسويقية بالنسبة للمنتخبين، حيث تصل قيمة "الساموراي" إلى 280 مليون يورو، مقابل 30.65 مليون لصالح السعودية، وفقا لما ذكره موقع "ترانسفير ماركت" لإحصائيات كرة القدم.

ويعتبر الياباني كاورو ميتوما، نجم برايتون الإنجليزي، هو الأعلى بين لاعبي المنتخبين، حيث تصل قيمته إلى 45 مليون يورو، ويليه زميله تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال سوسيداد الإسباني (40).

وبالنسبة للمنتخب السعودي، فيعتبر فراس البريكان، مهاجم أهلي جدة، الأعلى بين لاعبي "الأخضر"، حيث تبلغ قيمته 5 ملايين يورو، وخلفه سعود عبدالحميد، المحترف ضمن صفوف روما (4).

ويتطلع "الأخضر" لتحقيق الفوز من أجل المضي قدما نحو البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة لمونديال 2026، حيث يأتي خلف أستراليا صاحبة الوصافة بفارق نقطة واحدة.

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