كأس العالم للأندية، مدرب الأرجنتين يقدم هدية لإنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي

تلقى إنتر ميامي أنباء سارة بشأن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أيام من انطلاق مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، أمام الأهلي، منتصف الشهر الجاري بأمريكا.

حجز منتخب الألبيسيليستي بالفعل مكانه في كأس العالم 2026، وسيسعى إلى الدفاع عن لقبه العالمي عندما تجتمع النخبة الدولية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف العام المقبل.

ميسي

ويستعد إنتر ميامي لخوض كأس العالم للأندية، التي تنطلق في 15 يونيو الجاري، وقد يعود ميسي إلى صفوفهم بعد أن تمت إدارة وقت لعبه بعناية أثناء غيابه مع منتخب بلاده.

وسيسافر منتخب الأرجنتين إلى تشيلي اليوم الخميس، قبل أن يستضيف كولومبيا يوم الثلاثاء بينما سيعود ميسي إلى ميامي لبدء كأس العالم للأندية ضد الأهلي.



وقال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني للصحفيين عندما سئل عن مشاركة ميسي - بعد أن شاهده يغيب عن آخر فترة توقف دولي بسبب الإصابة: “لقد تحدثت معه، وما زلنا نتحدث. كنا على اتصال مؤخرًا. لم نقرر بعد ما إذا كان سيبدأ المباراة أم لا”.

وتابع: "سيكون من الجيد معرفة حالته البدنية. من الواضح أننا اليوم في وضع يسمح لنا بتجربة أشياء أخرى. من حيث المبدأ، هو جاهز للعب، ثم سنقوم بتقييم حالته. لقد قدم مباراة جيدة يوم السبت الماضي. من حيث المبدأ، هو جاهز للعب، وسنقرر".

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