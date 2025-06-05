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وزيرة التضامن تطمئن على حجاج الجمعيات الأهلية وتوجه بتوفير كامل الخدمات بمخيمات عرفات

حجاج الجمعيات الأهلية،فيتو
حجاج الجمعيات الأهلية،فيتو
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حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على الاطمئنان على حجاج الجمعيات الأهلية خلال أداء المناسك على صعيد عرفات، موجهة بتوفير  كامل الخدمات  داخل المخيمات كي يؤدي الحجاج المناسك في سهولة ويسر.

وأكد  أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن جميع حجاج الجمعيات الأهلية متواجدون الآن في مشعر عرفات ويتمتعون بحالة صحية جيدة، حيث لم تسجل غرفة العمليات أية مشكلات أو حالات حرجة.

وأوضح أن المخيمات مجهزة بالكامل وتتوفر بها كافة وسائل الإعاشة من وجبات غذائية، ومشروبات باردة، وعصائر، ومثلجات، بما يضمن راحة الحجاج خلال هذا اليوم العظيم.

 

وأشار رئيس البعثة إلى أن فرق العمل من المشرفين متواجدون بشكل دائم داخل المخيمات لتقديم الدعم اللازم ومتابعة احتياجات الحجاج أولًا بأول، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع البعثات النوعية والسلطات السعودية لتأمين أفضل الخدمات.

وأضاف أن البعثة بدأت بالفعل في مراجعة خطة نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى المزدلفة، بما يضمن سهولة التحرك وتوفير وسائل النقل المناسبة في التوقيتات المحددة، وفقًا للضوابط المنظمة لحج هذا العام.

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التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بعثة حج الجمعيات الأهلية حجاج الجمعيات حجاج الجمعيات الأهلية وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

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