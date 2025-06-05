التضامن: توزيع 2 مليون وجبة ولحوم خلال 10 أيام على الأكثر احتياجا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي توزيع 2 مليون وجبة ولحوم خلال 10 أيام، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية التابعة لـ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرة إلى استمرار التوزيع حتي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

توزيع الوجبات واللحوم على الأسر الأكثر احتياجا

وأضافت: يتم توزيع الوجبات واللحوم في مختلف محافظات الجمهورية، على الفئات الأكثر احتياجا، حيث يتم توزيع الوجبات واللحوم من خلال فريق من المتطوعين في صورة تعكس التكافل المجتمعي والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة عن طريق حملات طرق الأبواب متنقلين من منزل إلى آخر لتوزيع الوجبات واللحوم على الأسر الأكثر احتياجا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن بدء المرحلة الثانية من مسابقة “أهل الخير” لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى رمضان المقبل.

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية، الجمعيات، المبادرات الجماعية والفردية إلى تسجيل مشاركاتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء.

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