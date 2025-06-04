نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات (صور)

أتمت بعثة حج الجمعيات الأهلية خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى صعيد عرفات اليوم الأربعاء بنجاح، حيث تم تنفيذ خطة التصعيد بدءا من ظهر اليوم، وبدأ التصعيد بجدولة المحافظات وتحديد وقت لكل محافظة للتحرك بالأوتوبيسات إلى عرفات، على أن يستدعي كل مشرف مجموعته من الحجيج بمجرد تحرك الفوج الذي يسبقه، لعدم حدوث تكدس داخل الفندق، أو داخل مشعر عرفات.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على التواصل هاتفيا مع الاستاذ أيمن عبد الموجود الوكل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، للاطمئنان على سلامة جميع الحجاج بعد وصولهم لصعيد عرفات، واطمأنت على تلقيهم الخدمات اللازمة، مع ارتفاع الروح المعنوية للحجاج وتأهبهم لاستقبال يوم عرفة.

وأكد عبد الموجود، أننا نسعي إلي توفير أفضل الخدمات، موضحا أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع بدقة خطة تصعيد الحجاج على صعيد عرفات، لحظة بلحظة لضمان توفير جميع الخدمات للحجاج، مؤكدا أنه تم تنفيذ الخطة على مراحل حتى لا يحدث تكدسا خلال مراحل التصعيد، وذلك من أجل توفير الراحة والتيسير على جميع الحجاج حتى تسكينهم فى المخيمات بالمشاعر المقدسة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات السعودية في مرحلة التصعيد.

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلي أن عملية التصعيد بدأت منذ ظهر اليوم، وقد نجحت خطة التصعيد وجميع حجاج الجمعيات الاهلية علي عرفة اليوم استعداد للركن الاعظم وهو الوقوف به غدا الخميس، وتم اكتمال تصعيد كل أفراد البعثة، وتسكينهم في الأماكن المخصصة للحجاج،مع توافر كافة الخدمات، كما أن المخيمات مكيفة الهواء وبها خدمة إعاشة كاملة ويتوفر بها كافة الاحتياجات من المياه والعصائر والوجبات والمثلجات، فضلا عن تقديم الإرشاد والتثقيف بشكل مستمر من خلال الوعاظ والواعظات.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن البعثة خصصت مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر، مؤكدا على التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لها في الفندق.

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