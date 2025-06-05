الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى بمتحف الأعلام (فيديو وصور)

الدقهلية تستقبل المهنئين
الدقهلية تستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك، فيتو

استقبل اللواء طارق مرز ق  محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بـ عيد الأضحى المبارك بمتحف الأعلام.

وقدم التهاني القمص مكاري مسئول  كنيسة ميت دمسيس وجميع اساقفة كنائس الدقهلية، والشيخ محمد عوض حسنين  وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، والمحاسب علي حسن وكيل تموين الدقهلية، والمحاسب محمد السيد وكيل زراعة الدقهلية  ووكيل تضامن الدقهلية  ووفد من مديرية وزارة الشباب والرياضة ولفيف من رؤساء المدن علي مستوي المحافظة.

 

كما استقبل المحافظ لقيف من نواب البرلمان النائب وليد فرعون والنائب هشام الحصري والنائب وحيد فوده ونسرين عمر وولاؤ عبد الفتاح وخالد الحداد ومرفت عازر.

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم فرحة وسط أجواء سعيدة نتلقى التهاني بعيد الأضحى المبارك فالشعب المصري نسيج واحد وعلى قلب رجل واحد.

وقال "محافظ الدقهلية": كل عام وشعب الدقهلية والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بخير وأمن وأمان خالص تهانى القلبية بمناسبة عيد الأضحى وأعياد الإخوة الأقباط "وأدعو الله أن تكون أيامنا كلها أعياد وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد تحت قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أعياد المصريين كلها أعياد وطنية لها صبغتها الدينية، يحتفل بها المصريون جميعًا مسلمين وأقباط وتأتى تأكيدًا لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصرى الواحد.

وأشاد المحافظ إلى أن مدينة جمصة تشهد أعمال تطوير ورصف وتطوير يليق بأبناء الدقهلية وكشف عن برنامج الزيارات غدا الذي يبدأ بصلاة العيد ومنه إلى مجزر طنامل ودار أيتام ويتفقد الحدائق ومصيف جمصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهورية الجديد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية هشام الحصري بناء الجمهورية الجديدة عيد الأضحي المبارك محافظ الدقهلية منطقة الازهرية وكيل وزارة الأوقاف وكيل زراعة الدقهلية مناسبة عيد الأضحى محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

ضبط 3 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في الدقهلية

مصادرة 22 جهاز تضخيم صوت من التكاتك المخالفة في الدقهلية (صور)

محافظ الدقهلية يكرم وكيل وزارة الري

انتهاء ماراثون الشهادة الإعدادية 2025.. شكاوى من صعوبة هندسة القاهرة وعلوم الدقهلية.. وهذا موعد إعلان النتيجة وتوزيع الدرجات

الأكثر قراءة

صدمة لـ محمد صلاح في سباق جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

أسعار الذهب في منتصف تعاملات الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار سبائك الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس (آخر تحديث)

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

بقلب أحمر ووجه مبتسم، ساويرس يستخدم تليفون توفيق الدقن للتهنئة بعيد الأضحى

موسم الحج 2025، معلومات عن صالح بن حميد الخطيب الـ 16 ليوم عرفة

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

نصائح مهمة عند تناول اللحوم في العيد لتجنب عسر الهضم والانتفاخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الخروف في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

المزيد
الجريدة الرسمية