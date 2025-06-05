محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى بمتحف الأعلام (فيديو وصور)

استقبل اللواء طارق مرز ق محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بـ عيد الأضحى المبارك بمتحف الأعلام.

وقدم التهاني القمص مكاري مسئول كنيسة ميت دمسيس وجميع اساقفة كنائس الدقهلية، والشيخ محمد عوض حسنين وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، والمحاسب علي حسن وكيل تموين الدقهلية، والمحاسب محمد السيد وكيل زراعة الدقهلية ووكيل تضامن الدقهلية ووفد من مديرية وزارة الشباب والرياضة ولفيف من رؤساء المدن علي مستوي المحافظة.

كما استقبل المحافظ لقيف من نواب البرلمان النائب وليد فرعون والنائب هشام الحصري والنائب وحيد فوده ونسرين عمر وولاؤ عبد الفتاح وخالد الحداد ومرفت عازر.

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم فرحة وسط أجواء سعيدة نتلقى التهاني بعيد الأضحى المبارك فالشعب المصري نسيج واحد وعلى قلب رجل واحد.

وقال "محافظ الدقهلية": كل عام وشعب الدقهلية والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بخير وأمن وأمان خالص تهانى القلبية بمناسبة عيد الأضحى وأعياد الإخوة الأقباط "وأدعو الله أن تكون أيامنا كلها أعياد وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أعياد المصريين كلها أعياد وطنية لها صبغتها الدينية، يحتفل بها المصريون جميعًا مسلمين وأقباط وتأتى تأكيدًا لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصرى الواحد.

وأشاد المحافظ إلى أن مدينة جمصة تشهد أعمال تطوير ورصف وتطوير يليق بأبناء الدقهلية وكشف عن برنامج الزيارات غدا الذي يبدأ بصلاة العيد ومنه إلى مجزر طنامل ودار أيتام ويتفقد الحدائق ومصيف جمصة.

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