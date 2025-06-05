الخميس 05 يونيو 2025
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خارج الحدود

أكبر مجزرة بالتاريخ، استشهاد 4 صحفيين في قصف مستشفى المعمداني بغزة

استهداف الصحفيين
استهداف الصحفيين في غزة، فيتو

أعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر ارتكاب القوات الإسرائيلية مجزرة جديدة راح ضحيتها أربعة صحفيين، وأصيب خامس بجروح حرجة، خلال قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

طائرات الاحتلال تقصف ساحة المستشفى حيث يتواجد عدد من الصحفيين

وقصفت طائرات الاحتلال ساحة المستشفى حيث يتواجد عدد من الصحفيين، ما أدى إلى استشهاد 4 منهم وهم: إسماعيل بدح، وسليمان حجاج، وسمير الرفاعي، وأحمد قلجة  مصور التلفزيون العربي فيما أصيب الصحفي عماد دلول بجروح وصفت بالحرجة.

تصاعد الحرب الإسرائيلية واستهدافها المتكرر للطواقم الإعلامية

وأكد أبو بكر "أن قطاع غزة يشهد أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية واستهدافها المتكرر للطواقم الإعلامية".

وأشار إلى أن إسرائيل دمرت منذ بدء الحرب على غزة أكثر من 115 مقرا لمؤسسات إعلامية في القطاع، في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني وطمس الحقيقة.

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