مصطفى كامل يتصدر تريند اليوتيوب بـ "كتاب مفتوح"

تصدر المطرب مصطفي كامل، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية بأغنية "كتاب مفتوح"، الذي طرحها عبر قناته الرسمية علي اليوتيوب.

في هذا السياق، كسرت الأغنية حاجز النصف مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها والذي احتل بها الترتيب السادس.

مصطفي كامل يطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد

على الجانب الاخر كان الفنان مصطفى كامل طرح ثالث أغانى ألبومه الجديد وتحمل اسم "حُب مين" وهى من كلماته وألحان منعم وميكس وماستر إيهاب كوليبكس وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

وتأتى ثالث أغانى ألبوم الفنان مصطفى كامل بعد نجاح أغنيتين من ألبومه الجديد “قولولي مبروك” والذى طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، وهما أغنية كتاب مفتوح، من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر أحمد جودة.

ألبوم مصطفي كامل الجديد

وكان مصطفى كامل طرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان قولولي مبروك، من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما قام بعملية الميكس والماستر المهندس هاني محروس، وتصدرت التريند عقب طرحها.

ويضم الألبوم تعاونات متنوعة مع نخبة من الشعراء، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب. كما شارك في الألحان كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم.

أما في التوزيع الموسيقى فيتعاون كامل مع توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس، كما يشرف على عمليات التسجيل والميكساج عدد من مهندسي الصوت، منهم: أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب.

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