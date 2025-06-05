الخميس 05 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

فيلم الست لما، تعرف على تفاصيل المشاهد الأولى لـ يسرا

يسرا
يسرا

بدأت الفنانة يسرا وبعض أبطال فيلمها الجديد الست لما تصوير المشاهد الأولى من العمل.

واحتوت المشاهد التي تم تصويرها على مشادة كلامية بين يسرا وماجد المصري ضمن أحداث العمل.

 

وخلال المشادة التي وقعت يتدخل حمدي الميرغني الذي يظهر كضيف شرف بالعمل، ليتم تحويل المشهد لكوميدي، وعلمت فيتو أنه تم إعادة المشهد ثلاث مرات بناء على رغبة مخرج العمل. 

 

وقرر صناع الفيلم إيقاف التصوير على أن يتم استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025.

 

تفاصيل فيلم الست لما 

فيلم الست لما انطلق تصويره الشهر الماضي بدون بطلته الفنانة يسرا بسبب وجودها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولى فى دورته الـ 78، حيث تم تصوير يوم فقط في أحداثه جمع بين الفنانة انتصار الفنانة الشابة مي حسن، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير يومين قبل عيد الأضحى واستئناف باقى المشاهد بعد إجازة العيد.

فيلم "الست لما"  بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

 

يذكر أن يسرا انشغلت الأيام الماضية بتصوير فيلم "بنات فاتن" الذي بدأته قبل سفرها إلى مهرجان كان، ويشارك في بطولته هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السودانى مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث، والفيلم من تأليف أمينة مصطفى وإخراج محمد نادر.

 

 

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يسرا الست لما ماجد المصري فيلم الست لما

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