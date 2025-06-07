السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

مفاجأة فى تقرير الأدلة الجنائية لأسلحة ضبطت بحوزة عاطل في الأزبكية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

تسلمت نيابة الأزبكية تقرير الأدلة الجنائية حول كمية من الأسلحة البيضاء ضبطت بحوزة عاطل بقصد الاتجار بها بدائرة القسم.

وتبين ان الاسلحة وعددها 10 تتنوع ما بين كبيرة ذات مقابض خشب واخري حديد ومطاوي مسنونة ومعدة للاستخدام وجميعها تم حيازتها بدون مسوغ قانوني.


البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة مجموعة من الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار بها وتوزيعها على عملائه بالمنطقة.

على الفور شكلت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية فريق بحث وبإجراء التحريات تبين ان عاطل له معلومات جنائية اتخذ من مسكنه بدائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبيع الأسلحة النارية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط المتهم، وبحوزته 10 قطع سلاح أبيض متنوعة، وبمواجهته اعترف بحيازته قطع السلاح الأبيض المضبوط بقصد بيعها لزبائنه من معتادي التشاجر وممارسي البلطجة مقابل 300 جنيه للقطعة الواحدة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الأزبكية قسم شرطة الأزبكية النيابة العامة

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