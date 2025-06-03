محافظ شمال سيناء يترأس اجتماع مجلس أمناء مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

ترأس اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اجتماع مجلس أمناء مشروع التجلي الاعظم والأوحد بسانت كاترين، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس وتم خلال الاجتماع مناقشه التفاوض مع احدى الشركات العالمية لإعداد دراسة متكاملة لخطه جذب سياحي عالمي للمنطقة وتحديد الشرائح والاعداد المستهدفة مع مراجعة مكونات المشروع الحالية وتصميم خطه ترويج وتسويق دولي لاستقطاب عدد من المشروعات السياحية،

محافظ شمال سيناء يترأس اجتماع مجلس أمناء مشروع التجلي الأعظم والأوحد بسانت كاترين

جاء ذلك بمشاركة دكتور هدى المفتي نائب وزير البيئة ومهندس عمر خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والدكتور مصطفى الصياد ممثل شركه مصر سيناء، كما تم عرض التصديق على اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس الأمناء ورفعها للعرض على مجلس الوزراء للاعتماد.

محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع منظومة كاميرات الرصد المرئي

ترأس اللواء خالد مبارك محافظ شمال سيناء محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة القومية لمنظومة كاميرات الرصد المرئي، وذلك بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.

ناقش الاجتماع نتائج زيارة اللجنة لمدن المحافظة خلال الفترة من 21 مايو حتى 3 يونيو 2025، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنظومة، بحضور ممثلين عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأسفر الاجتماع عن حصر شامل للموقف التنفيذي بكافة المدن، خاصة شرم الشيخ وسانت كاترين، مع الوقوف على أبرز التحديات الفنية واللوجستية، ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال وفقًا لأعلى المعايير.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان (جهاز التعمير)، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة العربية العالمية للبصريات)، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن والاستدامة في المدن السياحية والمناطق الحيوية.

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