الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يترأس اجتماع مجلس أمناء مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

ترأس اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اجتماع مجلس أمناء مشروع التجلي الاعظم والأوحد بسانت كاترين، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس وتم خلال الاجتماع مناقشه التفاوض مع احدى الشركات العالمية لإعداد دراسة متكاملة لخطه جذب سياحي عالمي للمنطقة وتحديد الشرائح والاعداد المستهدفة مع مراجعة مكونات المشروع الحالية وتصميم خطه ترويج وتسويق دولي لاستقطاب عدد من المشروعات السياحية، 

 

محافظ شمال سيناء يترأس اجتماع مجلس أمناء مشروع التجلي الأعظم والأوحد بسانت كاترين 

 

جاء ذلك بمشاركة دكتور هدى المفتي نائب وزير البيئة ومهندس عمر خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والدكتور مصطفى الصياد ممثل شركه مصر سيناء، كما تم عرض التصديق على اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس الأمناء ورفعها للعرض على مجلس الوزراء للاعتماد.

 

محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع منظومة كاميرات الرصد المرئي

 

ترأس اللواء خالد مبارك محافظ شمال سيناء محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة القومية لمنظومة كاميرات الرصد المرئي، وذلك بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.

ناقش الاجتماع نتائج زيارة اللجنة لمدن المحافظة خلال الفترة من 21 مايو حتى 3 يونيو 2025، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنظومة، بحضور ممثلين عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

محافظ جنوب سيناء يزور سفير كازاخستان بالقاهرة تأكيدًا على عمق التعاون المشترك

محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ استراتيجية شرم الشيخ الخضراء بعد انضمامها لشبكة المدن المستدامة

وأسفر الاجتماع عن حصر شامل للموقف التنفيذي بكافة المدن، خاصة شرم الشيخ وسانت كاترين، مع الوقوف على أبرز التحديات الفنية واللوجستية، ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال وفقًا لأعلى المعايير.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان (جهاز التعمير)، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة العربية العالمية للبصريات)، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن والاستدامة في المدن السياحية والمناطق الحيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ المشروعات السياحية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جهاز التعمير جنوب سيناء سانت كاترين

الأكثر قراءة

من الزفاف إلى التحقيقات، حبس زوج عروس بني سويف بتهمة الاعتداء عليها

رياح مثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

خبير لوائح يحسم الجدل بشأن زيزو ويؤكد قانونية انتقاله للأهلي في هذا الموعد

إزالة العلم الأمريكي، البيت الأبيض يستبدل الصورة الرسمية لترامب (فيديو)

هل توجد مؤشرات على وقوع زلزال كبير؟ البحوث الفلكية تكشف مفاجأة

شاهد جلسة تصوير لاعبي الأهلي ببدلة كأس العالم للأندية (صور)

زيزو يلحق ببعثة الأهلي بأمريكا في هذا الموعد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: عند الشدة والعسر تكون الأولوية في الأضحية للتوسعة على الفقراء

تفسير حلم ذبح الخروف في المنام وعلاقته بالفرح والنجاة من المحن

آل البيت النبوي في مصر، الإمام زين العابدين مسجد باسم الأب وضريح يضم رأس نجله "زيد"

المزيد
الجريدة الرسمية