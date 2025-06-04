محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في اليوم الختامي

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالعريش في اليوم الختامي.

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية



وشدد المحافظ على توفير الأجواء المناسبة للطلاب فى الامتحانات من تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة، موجهًا بمنع أي محاولة للغش واتخاذ الإجراءات.



ووجه المحافظ الشكر إلي مديرية التربية والتعليم ورؤساء اللجان والملاحظين علي الجهود المبذولة في انتظام سير الامتحانات بدون أي معوقات وتوفير الجو المناسب للطلبة لأداء الامتحانات.



وزار المحافظ غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية، حيث تواصل مع غرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات.

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