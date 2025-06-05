التفاصيل الكاملة لمقتل سيدة على يد ابنتها في بورسعيد.. اكتشاف الأم لعلاقة غير شرعية بين المتهمة وجارها السبب.. المحكمة تعاقبها بالإعدام.. والدفاع يطلب وقف تنفيذ الحكم

الحكم

تنظر محكمة النقض في 14 يونيو الجاري الدعوى المقامة من أحد المحامين أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق “ن خ” المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد، والصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

واستندت الدعوى علي مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.

التحولات التشريعية الدولية المتسارعة

كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.

واستندت الدعوى إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.

النقض تحكم بإعدام قاتلة أمها

كانت محكمة النقض، في 18 مايو الماضي قضت برفض الطعن المقدم من المتهمة ن خ، طالبة كلية الآداب بجامعة بورسعيد، في الحكم الصادر ضدها بالإعدام شنقًا، مؤيدة بذلك قرار محكمة جنايات بورسعيد الصادر في فبراير 2023.

علاقة محرّمة وراء الجريمة

وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 14 ديسمبر 2022، حين أقدمت "ن" على تمكين جارها الطفل حسين (15 عامًا)، الذي كانت تربطها به علاقة غير شرعية، من دخول المنزل لقتل والدتها بعد أن كشفت علاقتهما داخل غرفة النوم.

وقام المتهم بضرب "داليا" بعصا خشبية تحتوي على مسامير، وسكب عليها ماءً مغليًا، وحاول ذبحها بكأس زجاجي مكسور، الجريمة نُفذت بينما كانت الأم نائمة، في مشهد صادم ينم عن وحشية وتخطيط وإصرار مسبق.

المتهمة تواطأت مع جارها القاصر

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تواطأت مع جارها القاصر بعد تهديده لها بكشف علاقتهما وبعد وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما خلال أيام، ليعترفا بتفاصيل الجريمة كاملة، ويتم إحالتهما إلى المحكمة.

في فبراير 2023، قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدام المتهمة شنقًا، بينما تمت إحالة الطفل حسين إلى محكمة الطفل المختصة نظرًا لحداثة سنه

وأكدت أن الواقعة تتحصل في أنه على إثر علاقة آثمة بين المتهمة، وآخر طفل لم تتجاوز سنه 15 عاما، يدعى حسين م، غلبتها طباع السوء ورغبتيهما المحرمة وسولت لهما أنفسهما فعل الرذيلة قبل الواقعة، وكان الطفل يتردد خلالها على المتهمة بمسكنها لارتكاب الرذيلة وإشباع رغبتهما المحرمة.

المتهمان قتلا السيدة بسبب كشفها علاقتهما الحرام

جاء في أسباب الحكم فى قضية سيدة بورسعيد رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلى بورسعيد أنه بتاريخ 12 ديسمبر 2023 12 الساعة الخامسة صباحًا وحال تواجدهما بغرفة نوم المتهمة وعلى سريرها أبصرتهما والدتها المجني عليها داليا سمير السيد قطب الحوشي، فضبطتهما وكشفت أمر علاقتهما الآثمة وقامت بتوبيخ ابنتها المتهمة وأمرتها بإنهاء هذه العلاقة وتحذيرها من استمرار تلك العلاقة.

المتهمان قتلا المجني عليها بلا رحمة

وأوجس المتهمان من المجني عليها خيفة افتضاح أمرهما وتقف حائلا في استمرار تلك العلاقة الآثمة بينهما مما أثار حفيظتهما للتخلص منها، المتهمة التي تجردت من جميع المشاعر الإنسانية والرحمة وخرجت عن كل نواميس الطبيعة التي فطرها الله في أرضه لجميع مخلوقاته وسولت لها نفسها الخبيثة قتل أمها التي حملتها وهنًا على وهن، وراعتها حتى اشتد عودها ولم تعلم يومًا أن ابنتها قرة عينها قاتلتها.

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