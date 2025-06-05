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وزير الزراعة: تمويل البتلو يتجاوز 9.5 مليار جنيه لصالح 44.8 ألف مستفيد

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن حجم تمويل المشروع القومي لإحياء البتلو قد تجاوز حتى الآن 9.5 مليار جنيه، لأكثر من 44.8 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 518 ألف رأس ماشية.

المشروع القومي لإحياء البتلو

كما قال وزير الزراعة، إن مجلس إدارة المشروع القومي لـ إحياء البتلو، قد وافق مؤخرًا على اعتماد مبلغ 275 مليونًا و885 ألف جنيه، كتمويل جديد لصالح 393 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس 3929 رأسًا، ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 9 مليارات و565 مليون جنيه لحوالي 44.8 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 518 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجولًا لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وأشار "فاروق" إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين، لافتًا إلى أهمية هذا المشروع للمساهمة في توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعات ميدانية من لجان متخصصة، تم تشكيلها من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

ومن ناحيته أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أنه يتم إجراء معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري)، بهدف التأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، قبل الموافقة على التمويل، لافتًا إلى أنه فور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمربين، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة بشكل مستمر.

قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

ومن جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على الأرقام: (0220541463 – 0220541464).

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إحياء البتلو المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف المصري تطوير الري صغار المزارعين وزارة الزراعة

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