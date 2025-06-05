الخميس 05 يونيو 2025
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أخبار مصر

بدء تشغيل قطارات جديدة بمناسبة عيد الأضحى

قطار
قطار

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل أربعة قطارات إضافية ثالثة مكيفة اليوم الخميس 5 / 6 / 2025 على خط القاهرة / أسوان والعكس علاوة على القطارات المجدولة والإضافية السابقة.

وجاءت بيانات القطارات كالتالي: 


- تشغيل قطار مخصوص 1952 ثالثة مكيفة (القاهرة / أسوان) فجر يوم 5 / 6 / 2025، حيث يقوم من القاهرة الساعة 01:00 صباحًا ويصل أسوان الساعة 13:40  طبقًا للجدول المرفق. 

- تشغيل قطار مخصوص 1954 صباحًا ثالثة مكيفة (القاهرة / أسوان) فجر يوم 5 / 6 / 2025، حيث يقوم من القاهرة الساعة 02:00 صباحًا ويصل أسوان  الساعة 14:35  طبقًا للجدول المرفق. 

- تشغيل قطار مخصوص 1953 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) يوم 5 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم  من أسوان الساعة 18:30 ويصل القاهرة الساعة 07:35 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق. 

- تشغيل قطار مخصوص 1955 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) يوم 5 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم  من أسوان الساعة 17:40 ويصل القاهرة الساعة 07:25 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق. 


وتقدمت الهيئة بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

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