بدء تشغيل قطارات جديدة بمناسبة عيد الأضحى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل أربعة قطارات إضافية ثالثة مكيفة اليوم الخميس 5 / 6 / 2025 على خط القاهرة / أسوان والعكس علاوة على القطارات المجدولة والإضافية السابقة.

وجاءت بيانات القطارات كالتالي:



- تشغيل قطار مخصوص 1952 ثالثة مكيفة (القاهرة / أسوان) فجر يوم 5 / 6 / 2025، حيث يقوم من القاهرة الساعة 01:00 صباحًا ويصل أسوان الساعة 13:40 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1954 صباحًا ثالثة مكيفة (القاهرة / أسوان) فجر يوم 5 / 6 / 2025، حيث يقوم من القاهرة الساعة 02:00 صباحًا ويصل أسوان الساعة 14:35 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1953 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) يوم 5 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم من أسوان الساعة 18:30 ويصل القاهرة الساعة 07:35 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1955 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) يوم 5 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم من أسوان الساعة 17:40 ويصل القاهرة الساعة 07:25 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق.



وتقدمت الهيئة بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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