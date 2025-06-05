الخميس 05 يونيو 2025
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خارج الحدود

روسيا تعلن: أنشطة المجلس الثقافي البريطاني غير مرغوب بها

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

أعلنت النيابة العامة الروسية أن أنشطة "المجلس الثقافي البريطاني" غير مرغوب بها في البلاد.

 يروجون في الواقع للمصالح والقيم البريطانية طويلة الأمد

وقالت النيابة العامة الروسية في بيان: يعتبر المجلس كيانًا مستقلا، يُنشئ جميع أعماله وفقًا لأولويات حكومة المملكة المتحدة، وهو مسؤول أمام البرلمان، وتموله وزارة الخارجية في البلاد.

وأضافت: أعضاء المجلس، تحت ستار الأنشطة التعليمية والثقافية، وتنظيم فعاليات تعليمية متنوعة، بحجة تدريس اللغة الإنجليزية، يروجون في الواقع للمصالح والقيم البريطانية طويلة الأمد في مجالات التعليم والثقافة وسياسات الشباب.

وتابعت:  يتم الترويج والدعم بنشاط لحركة المثليين، المحظورة في روسيا. وتُنفذ مشاريع مختلفة لتشويه سمعة السياسة الداخلية والخارجية الروسية بشكل منهجي.

تخليص سكان الجمهوريات السوفيتية السابقة من هويتهم الروسية

وزادت: هدف المنظمة غير الحكومية هو أيضًا "تخليص سكان الجمهوريات السوفيتية السابقة من هويتهم الروسية".


وفي سياق آخر؛ كشف الأمن الفيدرالي الروسي عن أعمال استخباراتية تخريبية تقوم بها مؤسسة "أكسفورد روسيا" البريطانية.

وأشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه تم الكشف عن الخلية المتطرفة المكونة من عناصر يحملون جنسية إحدى دول آسيا الوسطى، في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، كانت تروج للأيديولوجية الإرهابية، بناء على تعليمات من بولندا.

 تعليمات من مبعوث أجنبي لمنظمة إرهابية دولية موجود في بولندا

واختتم الأمن الفيدرالي قائلا: "المتهمون، قاموا بناء على تعليمات من مبعوث أجنبي لمنظمة إرهابية دولية موجود في بولندا، بنشر أيديولوجية إرهابية بين المسلمين المحليين والعمال المهاجرين، بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة وإنشاء ما يسمى بالخلافة العالمية".

 

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النيابة العامة الروسية المجلس الثقافي البريطاني الجمهوريات السوفيتية روسيا

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