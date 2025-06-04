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خارج الحدود

ميدينسكي: روسيا تحث على وضع شروط للسلام بدلا من وقف إطلاق النار

رئيس وفد موسكو لمحادثات
رئيس وفد موسكو لمحادثات السلام، فيتو

قال رئيس وفد موسكو لمحادثات السلام فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، روسيا في محادثات إسطنبول حثت على التركيز على العمل على وضع شروط السلام بدلا من وقف إطلاق النار.

 

موقف كييف من مفاوضات موسكو

وكانت كييف أكدت موقفها في مفاوضات إسطنبول بالبدء بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا واستخدامه للتحضير للقمة.

وأشارت إلى  أن العدد النهائي للأسرى في عملية التبادل بين روسيا وأوكرانيا يتم الاتفاق عليه وقد يصل إلى 1200 شخص.

 

بدء تبادل الأسرى مع أوكرانيا 

كما أوضح أن روسيا مستعدة لبدء تبادل الأسرى مع أوكرانيا في 7-8-9 يونيو.

وقبل وقت سابق قال رئيس وفد موسكو لمحادثات السلام مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، إن روسيا تسلمت مسودة مذكرة من أوكرانيا  بشأن اتفاق سلام، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن "تاس" الروسية.

ونسبت وكالة تاس إلى ميدينسكي قوله: "تلقى الوفد الروسي في وقت سابق من أوكرانيا نسخته من مذكرة التفاهم بشأن تسوية سلمية للصراع.

وجاءت تصريحات ميدينسكي قُبيل الجولة الثانية من محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، المقررة في إسطنبول.

ويوم الخميس الماضي، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو، في إطار مقترحاتها للسلام، تريد آليات ملزمة قانونًا لضمان عدم تجدد الصراع في أوكرانيا، وفق وكالة "رويترز".

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