خريطة WATCH IT في عيد الأضحى تعرف عليها

تحتفل منصة WATCH IT بعيد الأضحى المبارك، على طريقتها الخاصة حيث قامت بوضع عدد من الأعمال السينمائية ليتم عرضها.

عرض أول لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

وأعلنت المنصة عن إطلاق فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" يوم 5 يونيو، الموافق وقفة عيد الأضحى، في عرض أول وحصري.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الكوميديا الاجتماعية ذات الطابع الفانتازي، حيث يؤدي هشام ماجد دور مهندس معماري يعيش حياة رتيبة مع زوجته (تجسدها هنا الزاهد)، قبل أن يدخل عالمًا افتراضيًا يغيّر مجرى حياتهما.

يشارك في البطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، وهو من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

برنامج "فضفضت أوي" بموسم جديد لمعتز التوني

ضمن إنتاجاتها الأصلية، تعرض WATCH IT أيضًا الموسم الجديد من برنامج "فضفضت أوي" الذي يقدمه المخرج معتز التوني، حيث يستضيف خلاله مجموعة من نجوم السينما والدراما في حوارات خفيفة تركز على الجوانب الشخصية والمهنية في حياتهم، في قالب يجمع بين الصراحة والفكاهة.

مسلسلات صينية تُعرض للمرة الأولى

وتقدم WATCH IT للمرة الأولى لعشاق الدراما الآسيوية، عرضًا حصريًّا لمسلسلين صينيين:

"أسطورة غريبة لأسرة تانج الملكية": مسلسل أسطورة غريبة لأسرة تانج الملكية تدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض والرعب ويتكون من 36 حلقة، حيث يتعاون أحد حراس الإمبراطور مع تلميذ محقق مخضرم، لكشف لغز اختفاء العرائس المتسلسل في مدينة تشانغان، ويواجهان قوى خفية تحاول زعزعة استقرار الإمبراطورية.

"طريق العودة"

عمل درامي اجتماعي يسلّط الضوء على مفاهيم الحب والهوية والانتماء في سياق ثقافي مختلف.

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