إحالة طفل متهم بسرقة الشقق في حلوان للمحاكمة

أمرت نيابة الطفل بالأميرية بإحالة طفل بتهمة الاشتراك مع آخر في سرقة الشقق السكنية في منطقة حلوان للمحاكمة الجنائية.



وفي أقواله أمام النيابة، أنكر الطفل ما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه لم يسرق أحد، مشيرا إلى أنه لم يغادر المنزل طوال اليوم، ودفع محاميه بفساد التحريات وقصورها.

سرقة الشقق السكنية في حلوان



كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة حلوان يفيد بضبط طفل يبلغ من العمر 15 سنة بدائرة القسم لممارسته وآخر نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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