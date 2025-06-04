الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزارة الحج السعودية تعلن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج

حجاج، فيتو
حجاج، فيتو

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي، أن عدد الحجاج الذين وصلوا من خارج السعودية بلغ عددهم أكثر من 1.5 مليون حاج.

 

عدد الحجاج الذين وصلوا السعودية

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن خدمة الحجاج أولوية قصوى والتزام تاريخي.

في الإطار ذاته، أكد أن أكثر من 94 ألف يعملون على خدمة الحجاج، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلامة الحجاج.

وأعلن المتحدث الرسمي الدكتور غسان النويمي، أن وزارة الحج أطلقت نسخة محدثة لبطاقة نسك بسمات أمنية جديدة، مشددة على ضرورة حمل الحجاج للبطاقة، إذ يعد شرط إلزامي.

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