نوال الزغبي ترد على أنباء زواج وائل كفوري (فيديو)

ردت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، على أنباء زواج وائل كفوري باعتباره صديقًا مقربًا منها والتي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

نوال الزغبي تعلق على أنباء زواج وائل كفوري

وقالت نوال: "والله مش عارفة إيه سر اختفائه وإذا أنباء زواجه صحيحة مبروك وائل كفوري أخويا".

وقد أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أنها لا تريد الزواج في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها أجلت مشاريع قصص الحب بسبب انشغالها بعائلتها وأسرتها هذا هو كل ما يهمها.

وأضافت “الزغبي" أنها بالفعل عاشت حياتها، متابعة “الحب والعشق مش كل شيء بالحياةً”.

وكانت قد سجلت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي أغنية جديدة تمهيدًا لطرحها قريبًا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب وذلك بعد موسم عيد الأضحى لعام 2025.

وتتعاون نوال الزغبي في أغنيتها الجديدة التي سجلتها مؤخرًا مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول وذلك بعد تعاونهم سويا في أكثر من أغنية.

وطرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مؤخرًا الأغنية الأولى من ألبومها الجديد “يا مشاعر” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

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