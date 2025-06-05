الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أيمن الرمادي يختتم مشواره مع الزمالك بمواجهة بيراميدز الليلة

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

يقود أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك، آخر مباراة للفريق أمام نظيره بيراميدز اليوم الخميس في نهائي كأس مصر  موسم "2024-2025" على ستاد القاهرة الدولي.

أيمن الرمادي مدرب الزمالك 

العقد المبرم بين الزمالك وأيمن الرمادي، ينص على تدريب الأبيض لمدة شهر واحد وينتهي بنهاية الموسم أي لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر. 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس الموافق 5 يونيو.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

مباراة الزمالك وبيراميدز 

يدخل بيراميدز المباراة منتشيا بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا كما يأمل في حصد ثاني بطولة لكأس مصر في تاريخه والدفاع عن اللقب الذي توج به النسخة الماضية.

فيما يسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج بموسم صفري بعد خسارة الكونفدرالية الأفريقية والدوري المصري وكأس الرابطة المحلية. 

أشرف بن شرقي الهداف التاريخي لمباراة الزمالك وبيراميدز 

يعد أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، الهداف التاريخي لمباريات الزمالك وبيراميدز في جميع البطولات ويأتي خلفه مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي الحالي والأبيض السابق.

واستطاع أشرف بن شرقي تسجيل 4 أهداف في شباك بيراميدز، فيما سجل مصطفى محمد 3 أهداف.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز 

تواجه الزمالك وبيراميدز في 22 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 12 لقاء، فيما انتصر بيراميدز في 4 مباريات، وحسم التعادل 6 مباريات.

وسجل لاعبو الزمالك 47، فيما سجل بيراميدز 33 هدفا.

قبل نهائي كأس مصر، أشرف بن شرقي الهداف التاريخي لمباريات الزمالك وبيراميدز

قبل نهائي كأس مصر، تفوق كاسح لـ الزمالك على بيراميدز بتاريخ المواجهات المباشرة

نهائي مكرر

 مباراة اليوم الخميس تعد نهائيا مكررا بين الفريقين لنهائي نسخة 2018–2019 والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك وبيراميدز بيراميدز موعد مباراة الزمالك وبيراميدز كأس مصر نهائى كأس مصر موعد نهائي كاس مصر

مواد متعلقة

الزمالك يعلن رسميا حل أزمة القيد بعد سداد مستحقات ياسر حمد (مستند)

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يخاطب اتحاد الكرة بشأن زيزو، وخبير لوائح يحسم الجدل بشأن انتقال اللاعب، الأهلي يعلن تعاقده مع محمد علي بن رمضان،

تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر

الزمالك يهدد بالتصعيد لأعلى جهة دولية حال إعلان الأهلي ضم زيزو قبل نهاية الموسم

رغم الأزمة الصحية، حسين لبيب يحضر عزاء والدة عمرو الجنايني

قبل نهائي كأس مصر، أشرف بن شرقي الهداف التاريخي لمباريات الزمالك وبيراميدز

عمر جابر: طالبنا بتغيير موعد نهائي الكأس بسبب الصيام وتعاهدنا على الفوز باللقب

أيمن الرمادي: استمتعت بتدريب شيكابالا والسعيد وأتمنى التوفيق في مباراة بيراميدز

الأكثر قراءة

موسم الحج 2025، رذاذ الماء والمظلات تخفف حرارة الطقس على الحجاج في عرفة (فيديو)

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والإمارات، السيسي وبن زايد يبحثان تعزيزها

انخفاض البلدي واستقرار البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أيمن الرمادي يختتم مشواره مع الزمالك بمواجهة بيراميدز الليلة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية