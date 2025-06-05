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تعرف على آخر مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى في مصر

صلاة عيد الأضحى المبارك،
صلاة عيد الأضحى المبارك، فيتو
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صلاة عيد الأضحى المبارك، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غدا الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أعدها المعهد، حيث تم تحديد موعد ميلاد هلال شهر ذي الحجة في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1446 هـ.

وأوضح المعهد في بيانه أن الهلال الجديد ظل في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما تراوحت مدة بقائه في سماء باقي محافظات الجمهورية بين 40 إلى 49 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية ما بين 9 إلى 59 دقيقة.

أول وآخر مدينة تؤدى فيها صلاة العيد 

وتقام صلاة عيد الأضحى المبارك صباح يوم الجمعة، وتبدأ أولى صلوات العيد من مدينة طابا في تمام الساعة 6:05 صباحًا، بينما تُختتم آخر صلاة في مدينة السلوم الساعة 6:39 صباحًا، وتُعد مدينة أبو سمبل من آخر المدن التي تؤدي صلاة العيد أيضًا، حيث تُقام فيها الصلاة في تمام الساعة 6:34 صباحًا.

وفيما يلي أبرز مواعيد صلاة العيد في بعض المحافظات والمدن المصرية:

القاهرة: 6:19 صباحًا

الجيزة: 6:19 صباحًا

الإسكندرية: 6:21 صباحًا

بورسعيد: 6:11 صباحًا

السويس: 6:13 صباحًا

العريش: 6:06 صباحًا

الغردقة: 6:15 صباحًا

الفيوم: 6:22 صباحًا

المنيا: 6:25 صباحًا

أسيوط: 6:25 صباحًا

أسوان: 6:25 صباحًا

مرسى مطروح: 6:31 صباحًا

الخارجة: 6:33 صباحًا

السلوم: 6:39 صباحًا (آخر المدن أداءً للصلاة)

أبو سمبل: 6:34 صباحًا

كما تتوزع باقي المواعيد في جميع محافظات الجمهورية بدقائق متفاوتة، تبعًا لموقع كل محافظة الجغرافي.

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