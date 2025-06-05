الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أسماء أبو اليزيد تلجأ لمحكمة الأسرة في "فات الميعاد"

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

تلجأ الفنانة أسماء أبو اليزيد لمحكمة الأسرة خلال أحداث مسلسلها الجديد فات الميعاد كي تنفصل عن زوجها الذي يلعب دوره الفنان أحمد مجدي بعد خلافات  بينهما في أحداث العمل.

 

أبطال مسلسل فات الميعاد

 مسلسل فات الميعاد بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد،  أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفى، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوي عابد، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

ومن المقرر بدء عرض مسلسل"فات الميعاد"، يوم 13 من شهر يونيو الجاري، على قناة DMC ومنصة واتش ات.

 

 

 

أسماء أبو اليزيد في “النص”

وشاركت أسماء أبو اليزيد فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل النص الذى حقق نجاحا كبيرا.

 مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسماء أبو اليزيد أحمد مجدى مسلسل فات الميعاد فات الميعاد اخبار الفن

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة اليابان وأستراليا في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة أستراليا واليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم والقناة الناقلة

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس (آخر تحديث)

الدوري الفرنسي، تغطية شعار دعم المثلية يكلف كوكا عقوبة قاسية

دعاء يوم عرفة 2025، أبرز الأذكار من الكتاب والسنة

أول تعليق من محمد ياسر بعد استبعاده من قائمة الأهلي المونديالية

قناة السويس تنشر صورا نادرة من حفل استئناف الملاحة بعد نصر أكتوبر (صور)

بعد الإعصار المخيف، خبير باليونسيف يكشف تفاصيل جديدة بشأن مواجهة الإسكندرية للتسونامي

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 5-6-2025 في الأسواق

سعر الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 يونيو 2025

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

المزيد

انفوجراف

مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد تناول اللحوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف عن صلاة النساء بجوار الرجال في العيد: مخالفة صريحة للضوابط الشرعية

خالد الجندي في دعاء مؤثر من عرفات: اللهم أدخلنا جنات عدن التي وعدتنا (فيديو)

تفسير حلم شراء الخروف في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

المزيد
الجريدة الرسمية