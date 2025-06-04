حجاج السياحة خمس نجوم يصلون إلى عرفات استعدادا لأداء الركن الأعظم

بدأ حجاج السياحة من فئة الخمس نجوم في التوافد إلى مخيماتهم الفاخرة في مشعر عرفات، في أجواء روحانية مهيبة، استعدادًا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفات.

استقبال حجاج قرعة الحج السياحي بالمخيمات

ويجري استقبال الحجاج وفق خطة تصعيد مدروسة، تشمل توفير وسائل نقل حديثة، ومرافقة مرشدين مؤهلين، لضمان وصول آمن ومنظم.

وأكد المطوف علاء محضر أن التصعيد إلى عرفات جرى وفق جدول دقيق دون أي تأخير أو تزاحم، قائلًا: "حرصنا على أن تكون رحلة الحاج إلى عرفات سلسة ومريحة، وتم تخصيص فرق ميدانية لاستقبالهم فور الوصول وتوجيههم إلى مواقعهم داخل المخيمات".



وأضاف محضر أن الخدمات داخل مخيمات عرفات تم تجهيزها على أعلى مستوى لتلبية احتياجات الحجاج طوال فترة وقوفهم، موضحا: "وفرنا بيئة مهيأة للسكينة والخشوع في يوم عرفة، من خلال أنظمة تبريد متطورة، وخدمات غذائية وصحية متكاملة، تضمن للحاج التركيز على عبادته في هذا اليوم العظيم.

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