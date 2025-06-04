غرفة السياحة تعلن خطط تسليم تصاريح سائقين الحج للتصعيد لعرفات بالتنسيق مع "نُسك"

أعلنت غرفة شركات السياحة تحويل مقرها داخل بعثة الحج السياحي إلى خلية نحل، وذلك لتسليم سائقي سيارات الحج البري القادمين من مصر بطاقات "نسك"، وتصاريح دخول المشاعر التي تعد شرطا لدخول سيارات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.



خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام الي جبل عرفات

وقال أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة: إن فريق الغرفة يعمل بشكل متواصل منذ أمس واليوم لتسليم بطاقات "نسك" والتصاريح الخاصة بالسائقين المصريين القادمين من مصر بسيارات الحج البري.

وأشار إلى أن كافة شركات السياحة سجلت بيانات الحافلات والمسارات على النظام الإلكتروني الموحد بالتنسيق مع الجانب السعودي، تنفيذًا للتعليمات التنظيمية التي تضمن سلامة وأمن الحجاج.

تسليم تصاريح نسك للسائقين المصريين

وأوضح أن ممثلي الجهاز الإداري للغرفة قاموا بالتواصل مع شركة نسك لاستلام كافة تصاريح السائقين المصريين وبدء تسليمها إليهم.

وشدد أسامة عمارة على أن كل شركات السياحة قامت بتسجيل بيانات الحافلات علي المسار الإلكتروني الموحد، كما تم تحديد مسارات النقل سلفًا بالتنسيق مع الجانب السعودى، مشددا على أن الغرفة تواصلت على مدار يوم أمس - وتكمل اليوم - مع جميع شركات السياحة المنفذة للحج البري لتسليمهم بطاقات نسك والتصاريح التزاما بالتعليمات السعودية المنظمة للحج .

ضمان تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات

وأعلنت بعثة الحج السياحي حالة الطوارئ القصوى؛ استعدادًا لتصعيد حجاج الشركات إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، وهو الوقوف بعرفة غدا الخميس، حيث اتخذت البعثة كافةً الاستعدادات والتجهيزات لضمان تصعيد الحجاج بسهولة ويسر، بجانب متابعتهم طوال تواجدهم بصعيد عرفات والمشاعر المقدسة بمزدلفة ومنى.

وتبدأ شركات السياحة عصر اليوم تصعيد حجاجها إلى مخيمات عرفات بكافة مستويات وبرامج الحج السياحي "الخمس نجوم والاقتصادي والبري"، وقد تم تجهيز سيارات نقل جميع الحجاج بالقرب من أماكن إقامتهم، وكالمتعارف عليه منذ سنوات بكافة البعثات المصرية للحج، يتم تصعيد الحجاج مباشرة إلى عرفات دون أداء التروية الليلة بمشعر منى.. يأتي ذلك حرصا على راحة وسلامة الحجاج وتطبيق الخطط المعدة للتصعيد بعيدا عن الزحام، وضمانا لوصول الحجاج إلى مخيماتهم بسهولة ويسر.

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