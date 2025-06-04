الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مروى تطرح أحدث أعمالها الغنائية "أهلا بالعيد"

مروى.فيتو
مروى.فيتو

طرحت المطربة مروى اللبنانية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أهلا بالعيد" على القناة الرسمية علي موقع اليوتيوب.

أغنية أهلا بالعيد كلمات شريف طاهر، ألحان: مجدي أبو عوف، توزيع موسيقي: مصطفى أبو ريا، ومن إخراج الكليب أحمد خليل.

أغنية اهلا بالعيد لـ مروى


قالت مروي في تصريحات صحفية: أقدم الأغينة بأسلوب استعراضي بسيط، أقرب إلي الحفلات الفنية التي أعتدنا مشاهدتها في أفلام أغاني السبعينيات والثمانينيات. 

وأضافت مروى: الأغنية تمزج بين روح الطفولة البريئة ومراسم العيد الاصيلة. 
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ الكليب باستخدام أحدث تقنيات التصوير والإضاءة، مع ديكورات طفولية استعراضية ملونة، لتعكس جمال العيد كما يراه الأطفال في خيالهم.

وأكدت مروي: أردت أن أعيد للأغنية الاحتفالية بهجتها التي افتقدناها، وأن أقدّم فرحة العيد من منظور الطفولة والعائلة، كما كان يحدث في زمن الأغاني الجميلة.

جدير بالذكر أن مروى كانت قد أبهرت الجمهور في شهر رمضان الماضي من خلال أغنيتها "أهلًا رمضان"، والتي جسدت فيها شخصية المسحراتي في أول ظهور نسائي بهذا الدور، وجابت شوارع مصر مع الأطفال في مشاهد رمضانية جميلة ومليئة بالروحانيات.
هذا التوجه الفني أكسب مروى مكانة خاصة بين جمهور الفن الطربي الذي يشتاق لمثل هذه 
أغنية تعكس روح الأمومة، وضحكة الأطفال، ولمة العيلة، في عمل صادق يصل القلب بلا استئذان.

 

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اغنية اهلا بالعيد اهلا بالعيد مروي اللبنانية مروي

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