مدبولي: "الرواد الرقميون" مبادرة رئاسية لتأهيل 12 ألف شاب وفتاة سنويًا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن إطلاق مبادرة وطنية طموحة تحت عنوان "الرواد الرقميون"، تنفذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، وتهدف إلى تدريب 12 ألف شاب وفتاة من مختلف المحافظات سنويًا في تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والبيانات الضخمة.



وقال مدبولي: "لقد التقيتُ بشباب مصريين قرروا أن يغيروا مسارهم المهني ويتوجهوا للتكنولوجيا، ورأيت نماذج مبهرة قادمة من كليات غير تقنية، ما يعكس حجم الإرادة والطموح".

وأشار إلى أن الدولة تدعم هذه المبادرة بكل قوة، وتعمل على توفير فرص التعليم والتوظيف في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أملًا حقيقيًا لجيل الشباب.

مدبولي: نُراهن على العقول المصرية.. والقطاع الخاص شريك رئيسي في بناء المستقبل

واختتم مدبولي كلمته بتوجيه الشكر إلى العاملين في قطاع الاتصالات، وإلى شركاء الحكومة من القطاع الخاص المحلي والدولي، مؤكدًا أن الثقة في السوق المصري في تزايد مستمر.

ودعا جميع المستثمرين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاستفادة من قدرات العقول المصرية.

وقال: "نحن اليوم نبني مستقبلًا رقميًا واعدًا.. نُريد لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للبيانات والبرمجيات والخدمات الرقمية، ومجتمعًا معرفيًا متكاملًا يليق بشعبها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.