مدبولي: 700 مليون دولار استثمارات في تراخيص الجيل الخامس للمحمول

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة منحت تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول باستثمارات بلغت نحو 700 مليون دولار، وهو ما يُعد مؤشرًا قويًا على جاذبية مناخ الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر.

وأوضح أن الحكومة واجهت كافة التحديات لتيسير عملية منح التراخيص خلال عام 2024، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تفتح الباب أمام عصر جديد من الخدمات الرقمية المتطورة التي تعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.

وأكد مدبولي أن هذه القفزة تأتي في إطار استراتيجية "مصر الرقمية" التي تهدف إلى ربط المواطنين بخدمات ذكية أكثر كفاءة، وتحقيق الشمول الرقمي في مختلف المحافظات.



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