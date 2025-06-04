مدبولي يطلق رسميا خدمات الجيل الخامس في مصر

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميًا خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول في مصر، في فعالية كبرى حضرها وزراء ومسؤولون وشخصيات بارزة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد مدبولي في كلمته أن هذا الحدث يُمثل خطوة فارقة في مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات لم يعد قطاعًا خدميًا فقط، بل أصبح قطاعًا إنتاجيًا محوريًا يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمعرفية.

وشدد على أن الدولة تؤسس اليوم لبنية تحتية ذكية قادرة على استيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، وكل ما يتصل بمستقبل اقتصاد المعرفة، مضيفًا: "نحن لا نطلق خدمة أسرع فحسب، بل نفتح آفاقًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.