الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

مدبولي يطلق رسميا خدمات الجيل الخامس في مصر

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميًا خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول في مصر، في فعالية كبرى حضرها وزراء ومسؤولون وشخصيات بارزة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد مدبولي في كلمته أن هذا الحدث يُمثل خطوة فارقة في مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات لم يعد قطاعًا خدميًا فقط، بل أصبح قطاعًا إنتاجيًا محوريًا يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمعرفية.
وشدد على أن الدولة تؤسس اليوم لبنية تحتية ذكية قادرة على استيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، وكل ما يتصل بمستقبل اقتصاد المعرفة، مضيفًا: "نحن لا نطلق خدمة أسرع فحسب، بل نفتح آفاقًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال".

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