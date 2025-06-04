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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 54 ألفا و607 شهداء

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54 ألفا و607 شهداء و125 ألفا و341 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023. 

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت  وسائل إعلام فلسطينية، 14 شخصا استشهدوا في قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

 قصف مسيرة إسرائيلية خياما في مدرسة تؤوي نازحين غربي خان يونس

ونقلت عن مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي قوله: "سقوط 14 شهيدا بينهم أطفال في قصف مسيرة إسرائيلية خياما في مدرسة تؤوي نازحين غربي خان يونس".

وأضاف المصدر أن قصفا إسرائيليا على بلدة عبسان الكبيرة أسفر عن استشهاد  اثنين، بينما أدى قصف آخر استهدف شقة سكنية وسط خان يونس إلى استشهاد  طفل.

طائرة مسيرة تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي قصفها لسطح مبنى داخل مستشفى شهداء الأقصى

وجددت طائرة مسيرة تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي قصفها لسطح مبنى داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد  فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي جيش الاحتلال

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