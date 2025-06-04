شركات الاتصالات تطلق رسميا خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول

أطلقت شركات الاتصالات رسميا خدمات الجيل الخامس وذلك عقب حفل الاطلاق الرسمي الذي شهده د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ود.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ما تقدمه الشركات لمشتركيها من خدمات الجيل الخامس.

رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس

قالت "إي آند مصر" إن الشركة حصلت على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس 5G مقابل استثمار قدره ١٧٠ مليون دولار وقال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر "أن تقديم الخدمات الجيل الخامس 5G، ليس مجرد سرعة أعلى أو تقنيات أحدث؛ بل مستقبل رقميًا متكاملًا يمس كافة تفاصيل حياة المستخدمين اليومية.

أضاف تساعد تكنولوجيا الجيل الخامس على خفض زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته، ما يوفر تجربة وبث مباشر بجودة غير مسبوقة، ولا يقتصر تأثيرها على الترفيه فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية عدة، مثل التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، والتسوق الالكتروني.

كما أعلنت أورنچ مصر عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس (5G) في السوق المصري، بعد استكمال كافة الاستعدادات الفنية والتشغيلية، وأوضحت أن المرحلة الأولى من الإطلاق ستشمل عددًا من المناطق الحيوية المختارة بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم التوسع تدريجيًا في التغطية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتوفر تقنية الجيل الخامس سرعات تحميل وتنزيل أعلى بكثير من شبكات الجيل الرابع، وسعة أكبر لاستيعاب عدد أكبر من الأجهزة والمستخدمين دون التأثير على جودة الخدمة. وتمثل هذه القدرات عنصرًا أساسيًا لتحسين تجربة المستخدم اليومي، سواء في المنازل أو في أماكن العمل التي تعتمد على الإنترنت في إنجاز المهام المتعددة.

يأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه السوق المصري طلبًا متسارعًا على خدمات الإنترنت عالية السرعة، خاصة مع التوسع في استخدام التطبيقات الرقمية، حيث تُعدّ تقنية الجيل الخامس (5G) عنصرًا أساسيًا في تلبية متطلبات الحياة الرقمية الحديثة، إذ توفّر سرعات إنترنت أعلى من الأجيال السابقة، ما يساهم في تحسين تجربة المستخدمين في الأنشطة اليومية مثل الألعاب الإلكترونية التفاعلية، ومكالمات الفيديو عالية الجودة، والبث المباشر عبر المنصات الاجتماعية، إلى جانب دعم التطبيقات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية.

حيث قال أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات بشركة اورنچ مصر، قائلًا يمثل إطلاق خدمات الجيل الخامس خطوة استراتيجية في دعم التحول الرقمي في مصر، موضحا بأن هذه التقنية ستُحدث تحولًا ملموسًا في حياة الأفراد، كما ستسهم في تعزيز نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تعتمد على بنية تحتية رقمية متقدمة.

كما أطلقت ڤودافون مصر تكنولوجيا الجيل الخامس 5G للمستخدمين من الأفراد، والشركات ومؤسسات الأعمال واوضحت فودافون أن من أهم مزايا شبكة 5G قدرتها على تقديم تجربة بث أسرع دون انقطاع، وزمن استجابة منخفض للغاية يلبي احتياجات مستخدمي التطبيقات التفاعلية المتقدمة وعشاق الألعاب الإلكترونية، بالإضافة لاعتمادية عالية تدعم البنية التحتية الرقمية لقطاعات الصحة والصناعة وغيرها.

كما تدعم الشبكة تطوير خدمات إنترنت الأشياء (IoT) في قطاعات حيوية عديدة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني.

وتطلق تكنولوجيا الجيل الخامس 5G في مصر بتغطية تشمل أكثر من 2000 منطقة عمرانية من القاهرة للصعيد في عدد كبير من محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات اتصالات عالية الجودة للمستخدمين، بالإضافة لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية. وتعتزم التوسع في تغطية تكنولوجيا الـ 5G لتشمل كافة أرجاء البلاد، وهو ما يساهم في تعزيز مكانتها كممكن رقمي عبر بناء شبكة قوية ومزودة بأحدث الخدمات لتصبح أساسًا للاقتصاد الرقمي في المستقبل وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الاقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم أن إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس،مرحلة تاريخية جديدة في سوق الاتصالات المصري ويفتح آفاقًا جديدة من الابتكار في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والصناعة والتعليم، ويمهد الطريق نحو مستقبل المدن الذكية، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

تفعيل الخدمة بدون رسوم

تتيح تكنولوجيا الجيل الخامس 5G (بجميع الباقات) وبدون رسوم إضافية، من خلال تفعيل الخدمة عبر تغيير إعدادات الهاتف للأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس، دون الحاجة لتغيير الشريحة.

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