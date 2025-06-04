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أخبار مصر

مدبولي: حياة كريمة تدخل العصر الرقمي والإنترنت فائق السرعة يصل القرى

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع "مصر الرقمية" لم يعد شعارًا بل أصبح واقعًا تنفيذيًا مدعومًا بخطط وتشريعات واستثمارات حقيقية، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات هو قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف مدبولي: "هذا القطاع يعيد تشكيل الاقتصاد، ويحدث نقلة نوعية في التعليم، والصحة، والإدارة، والخدمات الحكومية، لذلك نُعول عليه ليكون أحد الأعمدة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة".
 

وأشار إلى أن رؤية الدولة تنطلق من إيمان عميق بأن التحول الرقمي هو مفتاح المستقبل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تُواجه العالم، لافتًا إلى أن القطاع يحقق نموًا سنويًا يُقدر بـ 16%، ما يعزز مكانته كمجال واعد للاستثمار والعمل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة "حياة كريمة" لم تقتصر فقط على البنية الأساسية والخدمية، بل امتدت لتشمل تطوير البنية الرقمية في القرى، حيث تم إدخال الإنترنت فائق السرعة وتحسين جودة خدمات المحمول.

وأضاف أن ذلك يتيح لأبناء الريف فرصًا غير مسبوقة للتعليم والعمل عبر الإنترنت، ما يسهم في تقليل الفجوة الرقمية بين المدن والقرى.
وأكد أن الدولة تسعى لأن يكون التحول الرقمي شاملًا لا يستثني أي مواطن، مشيرًا إلى أن القرى المصرية تستحق أن تكون جزءًا من عصر الاتصالات الذكية.

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