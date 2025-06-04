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مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بالغربية

مصرع وإصابة 4 أشخاص
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم مروع بالغربية

شهد طريق بسيون – طنطا، بالقرب من قريتي قرانشو وكفر سليمان في نطاق مركز بسيون بمحافظة الغربية، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، إثر تصادم سيارتين ودراجة نارية.

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كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون، يُفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروع على الطريق المشار إليه، ووجود مصابين ووفيات.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع 3 اشخاص في الحال، وإصابة 2 آخرين بجروح وكسور وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تقوم الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية التي تأثرت بشكل مؤقت عقب التصادم.

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