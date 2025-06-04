تموين الإسكندرية تضبط جزارا يبيع لحوما مجمدة باعتبارها بلدية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.





قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى بحملات على نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن بالاشتراك مع مباحث تموين شرق والطب البيطري وضبط محل جزارة لقيامة بالغش التجاري عن طريق عرض لحوم مجمدة ومحلولة على أنها لحوم بلدية وبها تغير في خواصها الطبيعية حيث تم ضبط وتحريز ١١ كجم لحوم.

كما تم ضبط سوبر ماركت لحيازته عدد ١٨٦ زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية وضبط سوبر ماركت لحيازته ٣٠ باكو شاي وعدد ٧ أكياس دقيق منتهي تاريخ الصلاحية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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