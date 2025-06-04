دار الكتب تمثل مصر في المؤتمر الأول للمكتبات الوطنية العربية بالرباط

شاركت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في فعاليات الملتقى الأول للمكتبات الوطنية في الوطن العربي الذي عقد بمدينة الرباط في المملكة المغربية بعنوان "الذكاء الاصطناعي في خدمة المكتبات والتراث الوثائقي" خلال الفترة من ٢ يونيو-٣ يونيو ٢٠٢٥.

وترأس الدكتور أسامة طلعت جلسة بعنوان إدارة التراث المخطوط: الغنى والتنوع وإكراهات المحافظة والإتاحة وتحدث فيها كل من أحمد شوقي بنبين، مدير الخزانة الحسنية بالرباط والمحقق الشهير، فؤاد مهداوي، خبير في مجال التراث الوثائقي.

تجارب المكتبات الوطنية فى مجال الذكاء الاصطناعي

وقد استعرض الدكتور أسامة طلعت في كلمته التجربة الرائدة لدار الكتب المصرية في جلسة بعنوان "تجارب المكتبات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي" التي ترأسها إبراهيم إعلان رئيس قطب التنسيق - المكتبة الوطنية للمملكة المغربية. واستعرضت تلك الجلسة تجارب المكتبات الوطنية في كل من: جمهورية القمر المتحدة .



، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكـة المغربيـة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية.

جاءت المشاركة في المؤتمر في إطار الحرص على التواصل الثقافي المستمر مع الأشقاء العرب في مجالات الثقافة وإنتاج المعرفة وإتاحتها.

دار الكتب المصرية أولى المكتبات فى الوطن العربى

يذكر أن دار الكتب المصرية هى أولى المكتبات الوطنية في الوطن العربي حيث تأسست الكتبخانة الخديوية في عهد الخديو إسماعيل بناء على مقترح من علي باشا مبارك في عام ١٨٧٠م في سراي الأمير مصطفى فاضل بدرب الجماميز ثم انتقلت في عام ١٩٠٤ إلى المقر القائم في باب الخلق بجوار متحف الفن الإسلامي.

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