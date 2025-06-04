محافظ قنا يستقبل وفدًا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وفدًا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز قنا، برئاسة القمص أمونيوس فارس، وكيل المطرانية، نائبًا عن الأنبا شاروبيم، مطران قنا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضم الوفد المرافق القمص رويس نصر، والقمص أنطونيوس لطفي.

حلول عيد الاضحي المبارك في قنا

وخلال اللقاء، أعرب وفد الكنيسة عن خالص تهانيه لمحافظ قنا، والجهاز التنفيذي، وشعب قنا العظيم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدين ما يتميز به أبناء المحافظة من روح التآخي والتلاحم بين أبناء الوطن بمختلف طوائفهم، وهي الروح التي تتجلى بوضوح في جميع المناسبات الدينية والوطنية، وتعكس نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية الراسخة.

كما أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي يبذلها محافظ قنا في مختلف القطاعات الخدمية، وسعيه المتواصل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المناخ الاستثماري، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أعرب محافظ قنا عن بالغ تقديره لهذه الزيارة التي تُجسد عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن هذه الروح هي ما يؤكده دومًا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوله: "مصر أثبتت عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها نسيج واحد لن يتبدد أبدًا، ولو كره الحاقدون.



ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل دائمًا فرصة متجددة لتعزيز أواصر المحبة والتسامح، وإبراز النموذج المصري الفريد في التعايش السلمي بين جميع أبنائه.

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