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خارج الحدود

ضمنها إناء الإله بس، مصر تسترد 11 قطعة أثرية مهربة من أمريكا (صور)

القنصلية المصرية
القنصلية المصرية فى نيويورك، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية، فى بيان لها اليوم، نجاح القنصلية العامة لمصر بمدينة نيويورك الأمريكية، استرداد مجموعة من القطع الأثرية المصرية تتكون من 11 قطعة اثرية، وذلك بالتعاون الوثيق مع مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية، والقطاع الثقافي بوزارة الخارجية، ووزارة السياحة والاثار.

القطع الآثرية المهربة، فيتو
القطع الأثرية المهربة، فيتو

وتضم القطع المستردة مجموعة متميزة من الآثار ذات القيمة التاريخية الكبيرة، والتي تم تهريبها من مصر بطرق غير مشروعة خلال السنوات الماضية، قبل أن تتمكن السلطات الأمريكية من رصدها ومصادرتها تمهيدًا لإعادتها إلى موطنها الأصلي حيث تتكون من إناء الإله "بس" الذي يعود إلى الفترة المتأخرة من مصر القديمة (حوالي ٦٠٠ ق.م)، عقد على شكل رأس حورس" يعود إلى الفترة ما بين حوالي ٣٠٠ - ٧٠٠ ق.م، ورأس تمثال روماني يعود للفترة ما بين القرن الأول والرابع.

القطع الآثرية المهربة، فيتو 
القطع الآثرية المهربة، فيتو 

من جانبها، أكدت هويدا عصام القنصل العام لمصر في نيويورك، أن تلك النجاحات تعكس التزام الدولة المصرية الثابت بحماية تراثها الحضاري، كما تبرز أهمية التعاون الدولي في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، والتصدي للاتجار غير المشروع في الآثار.

القطع الآثرية المهربة، فيتو
القطع الآثرية المهربة، فيتو

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للسلطات الأمريكية، وعلى رأسها مكتب المدعي العام في نيويورك، على جهودهم وتعاونهم المثمر في هذا الشأن، مؤكدة استمرار العمل على استعادة كل ما تم تهريبه من تراث مصر الأثري إلى الخارج.

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وزارة الخارجية نيويورك القطع الأثرية المصرية ١١ قطعة اثرية هويدا عصام القنصل العام لمصر في نيويورك الاثار

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