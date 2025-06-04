نجم ليفربول يتجاهل محمد صلاح ويرشح هذا اللاعب للفوز بجائزة الكرة الذهبية

كشف إبراهيما كوناتي، مدافع نادي ليفربول ومنتخب فرنسا، المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025، في ظل التقارير التي ترشح محمد صلاح وثنائي برشلونة لامين يامال ورافينها، بالإضافة إلى عثمان ديمبلي جناح نادي باريس سان جيرمان، للفوز بالجائزة.

وقال إبراهيما كوناتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عن المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية: “نتحدث عن لامين يامال وكيليان مبابي. لكن لا أحد يتحدث عن عثمان ديمبلي، ديمبلي قدم موسمًا استثنائيًا”.

وأضاف: "بصراحة، لا أجد كلمات أخرى لوصفه، لم يتوقعه أحد، أنا أسعد رجل من أجله. بصراحة، عثمان ديمبلي هو الفائز الأحق بجائزة الكرة الذهبية".

وقاد عثمان ديمبلي فريقه باريس سان جيرمان إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2025 للمرة الأولى في تاريخه، بجانب تحقيق لقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

ليفربول يحسم مصير لويس دياز بعد عروض النصر وبرشلونة

فيما حسم مسئولو ليفربول الإنجليزي، مصير الكولومبي لويس دياز، بعد الأنباء التي انتشرت حول رحيله بسبب عروض من برشلونة الإسباني والنصر السعودي.

وكشفت شبكة "ليفربول إيكو"، أن ليفربول أكد تمسكه باللاعب وعدم نية بيعه في سوق الانتقالات الصيفية، رغم اهتمام النصر الذي يسعى لتعزيز صفوفه بضم اللاعب، بالإضافة إلى وجود اهتمام آخر من نادي برشلونة.

وأضاف التقرير أن ليفربول لا يرحب بأي عروض في الوقت الراهن، كون لويس دياز لاعبًا مهمًا لمشاريع الفريق المستقبلية، خاصة بعد أدائه المميز في المواسم الماضية.

وسجل لويس دياز 17 هدفًا في مختلف المسابقات خلال موسم 24/25، كان منها 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي، رغم لعبه في مركز المهاجم رقم 9 في غياب ديوجو جوتا لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويعتبر المدرب آرني سلوت أن دياز لاعب أساسي في خططه طويلة المدى، وهو ما يعزز موقف النادي في رفض العروض الخارجية للاعب.

بهذا، يظل لويس دياز ضمن خطط ليفربول للموسم الجديد، وسط متابعة مستمرة لأي مستجدات تتعلق بمستقبله مع الفريق.

ليفربول يعلن رسميا عن رحيل لاعب جديد

فيما أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، أمس الثلاثاء، عن رحيل أحد لاعبي الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأنهى فريق ليفربول الموسم الماضي، محققا لقب البريميرليج، للمرة رقم 20 في تاريخه.

ليفربول يعلن رحيل كيليهير

وأعلن ليفربول في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، رحيل حارسه الأيرلندي كويمين كيليهير بشكل نهائي إلى صفوف برينتفورد.

وأنهى كيليهير مسيرته مع ليفربول، والتي استمرت 10 سنوات، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية.

أرقام كيليهير مع ليفربول

وشارك كيليهير، في 67 مباراة مع ليفربول، وحقق سبعة ألقاب متمثلة في الدوري الإنجليزي مرتين، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة مرتين، وكأس السوبر الأوروبي.

ويعدي كيليهير، ثاني الراحلين عن ليفربول هذا الصيف، بعد الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الذي انضم رسميًا لصفوف ريال مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.