تطورات جديدة بشأن مستقبل لويس دياز في ليفربول

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن تطورات جديدة بشأن مستقبل لاعب ليفربول الكولومبي الدولي لويس دياز.

موقف دياز من الرحيل عن ليفربول

ذكرت الشبكة أن اللاعب الكولومبي اقترب من البقاء في آنفيلد، بعدما كان مرشحًا بقوة للرحيل في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي ارتبط فيه اسم دياز بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، ستبدأ إدارة ليفربول التفاوض معه بشأن تمديد عقده.

وأضافت: "من المتوقع أن تبدأ المحادثات بين ممثلي لويس دياز وإدارة "الريدز" بنهاية الموسم الحالي، بعد أداء لافت قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي".

وتابعت: "اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والمرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2027، يسعى مع وكلائه للتفاوض على عقدٍ جديد يتضمن شروطًا محسنة، في ظل اهتمام أندية أوروبية كبرى مثل برشلونة، إلى جانب عروض مغرية من الدوري السعودي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.