محافظ الإسكندرية يكلف مديرية الطرق بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بسرعة للعمل على تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق بالإضافة إلى ترميم الأرصفة والحفر والمطبات بالشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين بهذا الشأن.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ ؛ قامت مديرية الطرق خلال الشهر الشهر الماضي برصف وترميم العديد من الشوارع ؛ وبنطاق حي منتزه أول تم رصف شوارع؛ ( شارع ٥٠٠- وشارع القاهرة بداية من شارع ٣٠ تجاه ملك حفني- وترميم ارصفة الكورنيش بمنطقة المندرة- شارع رشوان حسن- وتركيب انترلوك بشارع متفرع من ١٦ الإصلاح ).

أما عن حي شرق فقد تم رصف: ( الطريق السريع قبل مدخل كوبري المطار- خلف مجمع الطلاب سبورتنج- وشارع مسجد ناصر بسموحة- وشارع د. سامي البارودي)، وبنطاق حي منتزه ثان تم رصف:( شارع مصطفى كامل من سيكلام وحتى قسم منتزه ثالث- وعزبة الستين).

وعلى الصعيد ذاته؛ فقد تم رصف عدد من الشوارع بنطاق حي غرب وهي: ( متفرعات شارع الباجي - وشارع الباجي- وشارع علي زايد- وشارع أحمد راشد- وطريق القباري أمام مدخل صواري)، كما تم رصف عدد من الشوارع بحي وسط وهي:( ابيس ١٠ - وشارع جاليس من كلية الطب ).

وبنطاق حي العجمي فقد تم رصف:( شارع البيطاش- وشارع شهر العسل - وشارع عبد الحميد رضوان - وشارع مسجد النصر)، هذا بالإضافة إلى رصف شارعين بنطاق حي الجمرك وهم ( شارع خطاب وحارة البيت من أبو حنيفة)

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