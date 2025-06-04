أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع مفتي بروناي سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، الدكتور عبد العزيز بن جنيد، مفتي سلطنة بروناي دار السلام، اليوم الأأربعاء، في مكتبه بالعاصمة (بندر سري بكاوان).

المؤتمر العِلمي الذي عقدته جامعة السلطان الشريف علي الإسلاميَّة

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليَّات المؤتمر العِلمي الذي عقدته جامعة (السلطان الشريف علي الإسلاميَّة) على مدار يومَي 3 و4 يونيو تحت عنوان: (المذهب الشافعي في العصر الرَّقْمي.. الأهميَّة والتحديات)، بمشاركة نخبة مِنَ العلماء والباحثين من مختلِف دول العالم الإسلامي.

عُمق العَلاقات العِلميَّة والدِّينيَّة بين بروناي والأزهر



ورحَّب مفتي بروناي بالدكتور الجندي ومشاركة مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف في هذا المؤتمر العِلمي المهم، مشيدًا بالدَّور العِلمي والرِّيادي الذي يقوم به الأزهر في ترسيخ مبادئ الاعتدال والتسامح ونَشْر المعرفة الشرعيَّة الأصيلة، كما أكَّد عُمق العَلاقات العِلميَّة والدِّينيَّة بين بروناي والأزهر، وأهميَّة استمرار هذا التعاون بما يُسهم في خدمة قضايا الأمَّة.

من جانبه، أعرب د. محمد الجندي عن تقديره لمكانة دار الإفتاء في بروناي، ودَور سماحة المفتي في الحفاظ على الهُويَّة الإسلامية في البلاد، مؤكدًا حِرص الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر على تعزيز التواصل العِلمي وتبادُل الخبرات مع المؤسَّسات الدِّينيَّة الكبرى في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أهميَّة هذا اللقاء في تعزيز التعاون في نَشْر المنهج الوسطي وتكامُل الجهود في ترسيخ الفَهم الصحيح لتعاليم الشريعة في المجتمعات الإسلاميَّة، وما يعكسه مِن حِرص مشترك على توحيد الرُّؤَى في مواجهة التحديات الفكريَّة المعاصرة.

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